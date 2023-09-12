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İmamoğlu 'hakaret davasından' beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen davadan beraat etti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 12:51, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 12:52
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İmamoğlu 'hakaret davasından' beraat etti

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın avukatı, 25 Ekim 2022'de bir açılıştaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada müvekkilinin bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olayları tırmandırıcı şekilde ifadeler ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

NTV'de yer alan habere göre, iddianamenin gönderildiği Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmaya gerek görmeden 6 Eylül'de dosya üzerinden beraat kararı verdi.

NE OLDU

25 Ekim 2022'de, "Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı"nda, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ile İmamoğlu arasında bir gerginlik yaşanmıştı.

İmamoğlu, yaptığı konuşmada, "Arkadaşlar, o arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Sakin, nezaketsiz, bakın arkadaşlar müsaade edin. Bir sakin olun. Vatandaşlarımız buraya döner misiniz? Lütfen, lütfen... Bakın provokasyon devam ediyor. İlgilenmeyin, kötü söz sahibine aittir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler üzerine Yazıcı, İmamoğlu'na, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "Suç işlemeye tahrik", "Hakaret" ve "İftira" suçlarından dava açmıştı

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