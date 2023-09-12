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Bakan Yumaklı, 81 ilde yaklaşık 3 hafta süren gıda denetimlerinin sonuçlarını açıkladı

"Lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu tüketim yerlerine yönelik 54 bin 776 denetim gerçekleştirildi, 245 idari yaptırım uygulandı"- "Şarküteri, bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerine yönelik de 13 Eylül-29 Eylül döneminde eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 14:04, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 14:05
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Bakan Yumaklı, 81 ilde yaklaşık 3 hafta süren gıda denetimlerinin sonuçlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ildeki lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu tüketim yerlerine yaklaşık 3 hafta boyunca eş zamanlı 54 bin 776 denetim yapıldığını ve bu denetimlerde 245 idari yaptırım uygulandığını ifade etti.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara güvenilir gıda temin etmek amacıyla çalışmalarını tarladan sofraya kadar her aşamada kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı.

Gıda denetimlerinin yoğunlaştırılması için 81 il Tarım ve Orman Müdürlüğünü talimatlandırdıklarını anımsatan Yumaklı, lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu gıda tüketimi yapılan iş yerlerinin, 21 Ağustos-8 Eylül döneminde ülke genelinde eşzamanlı denetlendiğini aktardı.

Bakan Yumaklı, bu dönemde 7 binin üzerinde Bakanlık kontrol görevlisinin teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uygunluk denetimi yaptığını belirterek, "Yaklaşık 3 haftalık süre boyunca 54 bin 776 denetim gerçekleştirildi, 245 idari yaptırım uygulandı." değerlendirmesini yaptı.

- "Denetimlerimiz yıl boyu aralıksız devam edecek"

Halk sağlığının korunması açısından kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin de üretim ve satış için gerekli şartları taşımasının önemine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu iş yerlerine yönelik de 13 Eylül-29 Eylül döneminde eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Özellikle muhafaza ve hijyen koşulları açısından önem arz eden gıdaların satışının yapıldığı kasap, şarküteri, bakkal, market ve büfe gibi işletmeleri, kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uyup uymadığı yönünden denetlenecek. 81 ilde eş zamanlı yapılacak bu denetimlerde 7 bin 628 Bakanlık kontrol görevlisi iş başında olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenilir olmayan gıdanın vatandaşlarımızın tüketimine sunulmasına izin vermeyeceğiz. Buna tevessül edenlere göz açtırmayacağız, yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz. Farkındalığın artırılmasına yönelik değişik alanlarda belirli periyotlarda bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Bunun yanında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz tarafından rutin denetimlerimiz yıl boyu aralıksız devam edecek."

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