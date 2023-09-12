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Efeler Belediye Başkanı Atay, CHP'den istifa etti

Aydın Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, düzenlediği basın toplantısı ile partisi CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirten Fatih Atay, partideki usulsüzlükleri görmezden geldiğini iddia ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 14:45, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 15:46
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Aydın'ın Efeler ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP'den istifa ettiğini, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Efeler ilçe merkezinde bulunan Nevzat Biçer Nikah Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında konuşmaya, "Hayatımın en zor basın toplantısını yapıyorum, duygusal anlar yaşarsam mazur görün" sözleri ile başlayan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Çine'de doğdum. Annem-babam emekli memur. SODEP (Sosyal Demokrasi Partisi) Çine İlçe Başkanlığı yaptım. CHP İl Başkan Yardımcılığı ve İl Başkanlığı yaptım. CHP'den 20. Dönem, 23 ve 25. dönemde Aydın Milletvekilliği yaptım. Partimin il kurultayında Parti Meclis Üyeliği, Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Şimdi de Efeler Belediye Başkanlığı olarak görev yapmaktayım" diyerek partisinden istifa etme nedenlerini sıraladı.

Geride kalan 4.5 yıllık Efeler Belediye Başkanlığı döneminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını anlatan Fatih Atay, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ilk gelişinde Efeler Belediye Başkanlığımızı ziyaret etti, bu ziyaretten sonra 3 kez daha Aydın Efeler'e geldi. Ancak CHP Aydın İl Başkanlığı'na Efeler Belediyesi'ne uğramadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne gitti ve Büyükşehir Belediyesi'nin programlarına uydu, üzüldük" diye konuştu.

"Telaşla Çerçioğlu'nun adaylığını açıklaması parti tüzüğüne aykırıdır"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos'ta yaptığı Aydın ziyaretinde yaşadıklarını dile getirip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adaylığının bu şekilde açıklanmasının da parti tüzüğüne aykırı olduğunu ifade eden Fatih Atay, "Kılıçdaroğlu 30 Ağustos'taki Aydın gezisinde 81 il belediye başkanını açıklamazken bir anda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Özlem Çerçioğlu'nun adaylığını açıkladı. Parti tüzüğümüz gereğince adayların belirlenme yetkisi Parti Meclisi'ne ait Genel başkan'a ait değil. Kılıçdaroğlu sizin böyle bir yetkiniz yok iken, Özlem Çerçioğlu'nun makamına başka bir aday yokken, rakibi de yokken Kılıçdaroğlu bu ne telaş. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın adaylığını açıklamadınız. Mersin'i Adana'yı açıklamadan bunu yetkisiz olarak açıklamaya ne gerek duydunuz. Bunu Türkiye merak etti ama Efelerdeki CHP'liler hiç merak etmedi. Çünkü nedenini biliyorlar" diye konuştu.

"CHP Efeler delege seçiminde tarihin en kötü oyunları oynandı"

Geçtiğimiz haftalarda yapılan CHP Efeler delege ve ilçe başkanlığı seçimlerinde tarihin en kötü oyunlarının oynandığını ileri süren Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Diğer listedeki arkadaşların sandık başında durmasına izin vermediler. 12 Eylül Anayasasında da böyle yapıldı, bu doğru değil. 80 metrekare yerde 50 derece sıcağın altında seçim yaptılar. Demokrasi ve tüzükle uyuşmayan bu sorunun çözümü için 500 km yürüyen Kılıçdaroğlu'na gittik. Ancak hiç bir sonuç çıkmadı. Bu itirazlarımız 1 hafta 10 gün sonra MYK'nın önüne geldi. Sayın MYK yandaş olduğu Adana ve Mersin'de itiraz etti, Aydın'da hayır. Çünkü Özlem Çerçioğlu emretti bu antidemokratik uygulamayı yaptılar. Çünkü bunlar kurultayda 16 delege sözü üzerine yapıldı. Kayseri'de uyguladığınız kuralı neden Efeler'de uygulamadınız" diye konuştu.

"Programlardan son anda kerhen haberdar ettiler"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın programından kerhen haberdar edildiğini de kaydeden Fatih Atay, "Kılıçdaroğlu son olarak 30 Ağustos'ta Aydın Efeler'e geldi. Genel Başkan Yardımcısı beni aradı. 'Aydın Efeler'e geliyoruz' dedi. 'Bir- iki yere ziyaret edelim dedim' bana 'Mümkün değil' dedi. 2 saat sonra bana whatsapptan tükenmez kalemle yazılmış programı gönderdiler. Kemal Kılıçdaroglu'na Kuşadası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde yemek verildi. Bu yemeğe Aydın'ın en büyük ilçesi olan Efeler ilçesinin Belediye Başkanı davet edilmedi. Genel Başkan ve yardımcıları da nerde Efeler Belediye Başkanı diye sorma gereği duymadı" diyerek partide dışlandığını dile getirdi.

Süreç içerisinde sürekli aleyhine yazılar yazdırıldığını da kaydeden Atay, "İl başkan yardımcısı olan bir kişi Efeler Belediye Başkanı aleyhine yazı yazıyor. İşin vahim noktası Aydın İl başkanı da ilçe başkanları Whatsapp grubuna 'Arkadaşlar bu yazıyı paylaşın' diye emir veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu, bu benim il başkan yardımcım değil, sizin il başkanı ve yardımcıları ve Özlem Çercioglu'nun yardımcıları. Herkes ne olacak diye merak ediyor. Ne olacak biliyor musunuz? Özlem Çercioğlu 'Onlar benim adamım, halledin' diyecek" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu, beni hariç tutsun ben örnek almıyorum"

Aydın'a yaptığı son ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Herkes Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyor' sözüne ithafen "Aman beni karıştırma ben hiçbir şeyini örnek almıyorum O'nun. Konuşurken bir daha böyle bir cümle kuracak olursanız 'Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay hariç' deyin. Çerçioğlu'nun yaptığı işlerden dolayı Asliye ve Ağır Ceza mahkemesinde dosyaları var. 'Bir asfalt ihalesi yaptılar 32 milyon TL'yi hiç ettiler' dedim. Bir kere gelip 'Bu ne' demediler. Doğruysa Çerçioğlu'nun yalansa benim için gereğini yapın. Bu nasıl bir parti yönetimi? 4.5 yılda 21 kez denetimden geçtik. Hakkımızda hiç bir dava açılmadı. Tek soruşturma var. O da benim iççin madalya. Jeotermal tesislerine ruhsat vermedim diye. Seçimde söz vermiştim vahşi üretime ruhsat vermeyeceğim diye" ifadelerine yer vererek parti ve partililer üzerinde Özlem Çerçioğlu korkusu olduğunu ileri sürdü.

"Ev sahibi bendim ama yağız hırsız ev sahibini bastırdı"

Açıklamasının geri kalan bölümünde bugüne kadar aynı partide siyaset yaptıkları CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştiren Fatih Atay, istifasını açıklarken "Ben ev sahibiyim, siz misafirsiniz demiştim. Ancak yağız hırsız ev sahibini bastırıyormuş. Aydın'da CHP yoktur, Özlem Çerçioğlu partisi vardı. Ben bu partiden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim. Bu arada bir çok yalan haber yapılacak biliyorum. Ben herhangi bir partinin başkan, vekil ve yöneticisi ile görüşme yapmadım. Hayatımı verdiğim bu partiden istifa etmenin zorluğunu biliyorum. Ancak bu benim hayatımı verdiğim parti değil, Özlem Çerçioğlu'nun kendisinin çalıp, genel Başkanla beraber yürüttüğü partiden istifa ederken bana oy verenlere şunu soruyorum; Siz olsanız bu kadar dışlanmaya dayanabilir miydiniz" dedi.

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