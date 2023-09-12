Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
'23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır'
'23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır'
Yangın, sel, heyelan... DASK'ta kapsam genişliyor
Yangın, sel, heyelan... DASK'ta kapsam genişliyor
Beklenen İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe paylaşıldı
Beklenen İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe paylaşıldı
YKS maratonunda ikinci şans döneminde 163 bin kontenjan
YKS maratonunda ikinci şans döneminde 163 bin kontenjan
Çay zammı 100 günde yüzde 100'e yaklaştı
Çay zammı 100 günde yüzde 100'e yaklaştı
Kovid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlığa neden oluyor
Kovid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlığa neden oluyor
Haftalık ders çizelgelerindeki değişikliğe karşı Danıştay'da dava açıldı
Haftalık ders çizelgelerindeki değişikliğe karşı Danıştay'da dava açıldı
Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Motorine yeni zam geliyor
Motorine yeni zam geliyor
Kira tartışması alevlendi kamu devreye girmeli!
Kira tartışması alevlendi kamu devreye girmeli!
'Sigorta primleri yükselecek'
'Sigorta primleri yükselecek'
Kılıçdaroğlu'ndan şüpheli bir şekilde oğlu ölen Tümgeneral'e ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan şüpheli bir şekilde oğlu ölen Tümgeneral'e ziyaret
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak
Bakan Tekin yanıtladı: 2024'te kaç öğretmen ataması yapılacak?
Bakan Tekin yanıtladı: 2024'te kaç öğretmen ataması yapılacak?
'Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı' iddiasına açıklama
'Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı' iddiasına açıklama
Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak
6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak
Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 597 lira 67 kuruş, en düşük 1544 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 15:00, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 15:04
Yazdır
Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,62 azalarak 1 milyar 127 milyon 195 bin 893 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 597 lira 67 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1544 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 29 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 41 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

Bu Habere Tepkiniz