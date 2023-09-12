Polis araçları önünde silahla fotoğraf çeken kişi gözaltına alındı
İstanbul'da elinde tabancayla polis araçları önünde fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 15:14, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 15:17
Valilikten yapılan açıklamada, 7 Eylül'de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kişinin elinde silahla polis araçları önünde fotoğraf çekip paylaştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldığı aktarıldı.
Kimliği belirlenen M.A'nın Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin evinde fotoğraflarda yer alan kurusıkı tabancanın da ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, M.A'nın Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldüğü ifade edildi.