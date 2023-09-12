Polis araçları önünde silahla fotoğraf çeken kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Eylül'de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kişinin elinde silahla polis araçları önünde fotoğraf çekip paylaştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldığı aktarıldı.

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