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Darbe girişimi davası sanıkları yeniden hakim önüne çıkacak

Yargıtay'ın, Sakarya'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin bozma kararlarının ardından 70'i tutuklu 145 sanığın yargılanmasına 9 Ekim'de başlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 16:34, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 16:38
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Darbe girişimi davası sanıkları yeniden hakim önüne çıkacak

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bozma kararına istinaden hakkında yakalama kararı çıkardığı 26 sanıktan daha önce tutuklanan 16'sının ardından, gözaltına alınan 2 sanık daha tutuklandı.

Bu 2 sanığın da cezaevine gönderilmesiyle dosya kapsamında tutuklu sayısı 70'e yükselirken 8 sanığın ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Davada 70'i tutuklu, 75'si tutuksuz 145 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan tekrar yargılanmasına 9 Ekim'de Ferizli ilçesinde bulunan cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda başlanacak.

- İki sanığın dosyası ayrıldı

Ayrıca mahkeme, "Anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ile ve Albay Ahmet Üzer'in "silahlı terör örgütü yöneticiliği/üyeliği" suçundan dosyalarını ayırdı.

Bu sanıklar, Yargıtay'ın "Anayasayı ihlal" suçunun tüm unsurlarıyla gerçekleştiği somut olayda sanıklar hakkında bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğinden bozması üzerine tekrar hakim karşısına çıkacak.

Sanıklar Coşkun ve Üzer'in, "silahlı terör örgütü yöneticiliği/üyeliği" suçundan yargılanmasına 14 Eylül'de 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

- Yargıtay kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'nin, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince 222 sanıklı davanın 15 Ağustos 2018'de verilen kararları onamasının ardından sanık avukatları ile bazı müşteki vekilleri dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Anayasayı ihlal" suçundan eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve Albay Ahmet Üzer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını da onayan yüksek mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasayı ihlal" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek mahkeme, 94 sanık hakkındaki "Anayasayı ihlal" suçundan beraat kararları ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını ise bozmuştu.

Öte yandan Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin onama ve bozma ilamının ardından oluşturduğu tensip zaptında, vefat eden bir tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.

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