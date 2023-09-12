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Tüketici hakem heyeti menüde yazmayan 'kuver' ücretinin iadesini kararlaştırdı

Kartal İlçe Tüketici Hakem Heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait sosyal tesiste bir avukattan "kuver" ücreti adı altında alınan 2 liranın iadesine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 17:23, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 17:23
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Tüketici hakem heyeti menüde yazmayan 'kuver' ücretinin iadesini kararlaştırdı

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Samet Eşer, 9 Mart'ta tüketici hakem heyetine başvurarak, İBB Dragos Sosyal Tesisleri'nde öncesinde hiçbir bilgi verilmeden ve menüde yazılı olmamasına rağmen "kuver" adı altında haksız yere alındığını belirttiği 2 liranın iadesini talep etti.

Başvuruyu inceleyen Kartal İlçe Tüketici Hakem Heyeti, şikayet edilen firmadan savunma istedi.

Firmadan yasal süre içerisinde savunma, bilgi ve belge gönderilmedi.

Dosyayı 31 Temmuz'da karara bağlayan heyet, uyuşmazlık konusunun Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur." ile "Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur." hükümleri kapsamına girdiğini değerlendirdi.

Avukat Eşer'in ödediği "kuver" bedelinin adisyona eklendiğini dikkate alan heyet, ilgili yönetmelik gereğince talebinin kabulüne karar vererek, tüketicinin verdiği 2 liranın iadesine hükmetti.

- "Ekstra kuver' veya 'hizmet ücreti' alınacağı bilgisi menüde yer almalı"

Heyetin kararını sosyal medya hesabından paylaşan Eşer, "Bir işletmede kuver ücreti veya hizmet ücreti adı altında ekstra bir ücret alınıyorsa mutlaka 'ekstra kuver' veya 'hizmet ücreti' alınacağı bilgisi menüde yer almalıdır. Menüde yer almamasına rağmen sizden ödeme alınması halinde menünün ve fişin fotoğrafını çekerek Tüketici Hakem Heyetine başvurarak ödediğiniz ücreti iade alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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