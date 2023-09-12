Komşuyu tüfekle tehdide tutuklama

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çayırçökek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan komşusu S.Ç.'nin evinin yakınına gidip tüfekle havaya ateş açıp tehdit ettiği iddia edilen Ü.C. (48), şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı.

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