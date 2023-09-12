Eşini ve kayınbiraderini silahla öldüren şüpheli tutuklandı

İlçede dün kayınpederinin evine gidip aile bireyleriyle çıkan tartışma sonrası silahla karısı B.T. ile kayınbiraderi F.T'yi öldürüp, kayınvalidesi H.T. ile kayınbiraderinin eşi N.T'yi yaralayan M.T'nin yakalanması için kent genelinde jandarma ve polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Firari cinayet şüphelisi M.T. jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.T. geniş güvenlik önlemleri altında Patnos Adliyesine sevk edildi.

M.T. savcılıkta ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaralı N.T. ile H.T'nin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.