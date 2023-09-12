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ABD'li dağcı Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1.040 metre derinlikteki mağarada mide kanaması geçirerek mahsur kalan Amerikalı dağcının tedavi altında olduğunu duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 20:23, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 20:25
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ABD'li dağcı Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altında

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ABD'li dağcının tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Mağarada, 1.040 m derinlikte mide kanaması geçirerek mahsur kalan Amerikalı kurtarıldı.

Mersin Anamur'da 2.140 rakımlı Taşeli Platosunda bulunan Morca Mağarasında 1.040 m derinlikte mide kanaması geçirerek mahsur kalan Amerikalı mağaracı Mark Dickey 9 gün süren çabalar sonucunda kurtarıldı.

Amerikalı mağaracının çıkarılmasının uzun zaman alacak olması nedeniyle ilk tedavisi, mağaraya inen hekimlerce, bulunduğu yerde yapıldı. Daha sonra Dickey, Uluslararası Mağaracılık Kurtarma Ekipleri operasyonu ile 12 Eylülde kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından şu anda Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altında.

Konuğumuz olan hastaya geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

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