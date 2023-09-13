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13 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

13 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 00:02, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 00:06
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13 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de Su Master Planı Çalışmaları Lansmanı'na katılacak.

(Lefkoşa/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin bir araya geldiği 24. Dünya Bilgi Forumu'nda konuşacak.

(Seul)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı'nda yer alacak.

(Lefkoşa)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu Açılış Töreni'ne katılacak, Sabiha Gökçen Havalimanı İkinci Pist inşaatında incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.30/12.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı sektör bilançolarını, temmuz ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Başvuru sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/14.00)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlayacak; Antalya Toroslar Basketbol-Nesibe Aydın, ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut maçları yapılacak.

(Antalya/17.00/Mersin/18.30/İstanbul/19.00/20.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasına, Beşiktaş-Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.00)

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