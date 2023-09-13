Karaman'da minibüsün devrildiği kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Sürücü Mehmet G, aracın lastiğinin patladığını iddia ederek, "Kontrol edemedim. Daha sonra takla attık. Minibüste 13 kişi vardı. Taşkale köyünden yolcuları aldım, Karaman merkeze geliyorduk." dedi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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