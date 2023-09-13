Denizli'de ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 07:25, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 09:39
Afganistan uyruklu Abdulmusavir Gulami (31) yönetimindeki 20 ACH 648 plakalı hafif ticari araç, Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı'nda kontrolden çıkıp önce refüjdeki palmiye ağacına sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Gulami ile yanında bulunan İsa Şengün'ün (43) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.