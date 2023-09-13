Hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtların 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 10:22, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 10:22
Gelecek yıl Hac ibadetlerini yerine getirmek için ilk defa başvuru yapacakların ön kayıt başvuruları, e-Devlet Kapısı'nda başladı.
Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek.
Önceki yıllarda başvuru yapanlar ise konaklama türü, birliktelik bağlantısı ve kuraya katılmak istediği il gibi bilgileri aynı ekran üzerinden güncelleyebilecek.