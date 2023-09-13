'Açık lise'de kafalar karışık: Öğrenciler ve veliler beklemede

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığınca, okulların açılmasına az bir süre kala açık liselere geçişler zorlaştırıldı. Bundan sonra, istisnai durumlar hariç açık liselere geçilemeyecek. Milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları bu düzenlemeden muaf tutulacak.

Bakanlığın kararını duyurmasının üzerinden günler geçti. Ancak düzenlemenin detayları netleşmedi. Belirsizlik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Çocuğunu açık liseye kaydetmek veya hafızlık ve Kuran kurslarına yazdırmak isteyen aileler kendilerine örgün eğitimin mecbur bırakıldığını belirterek tepki gösterdi.