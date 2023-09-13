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KKM'ye girerken kazanan çıkarken de kazanacak

Bankalar son iki haftada 60 milyar lira düşüş gösteren KKM'den çıkışları hızlandırmak için kolları sıvadı. Yeni KKM başvurusunun durma noktasına geldiğini söyleyen bankacılık kaynakları bazı bankaların yeni KKM kabul etmediğini söylüyor. Bankalar hesabını kapatanlara da yüzde 45'e varan faiz oranları teklif ediyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 08:35, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 08:30
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KKM'ye girerken kazanan çıkarken de kazanacak

Dünya'da Birol Bozkurt'un haberine göre; Bankalar Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış sürecini hızlandırmak için harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kademeli bir şekilde KKM'den çıkılacağını açıklamasının ardından gözler bankalara çevrildi. Kamu bankaları genel olarak politika faizinin 3 puan üstünü yani yüzde 28 faiz verirken birçok özel banka KKM'de yeni giriş ekranını kapattı. Bankacılık kaynakları KKM'den çıkış oranlarının yüzde 20'yi aştığını yüzde 70'e yakın bir yenileme oranı olduğunu ve yüzde 8-9 civarında da KKM'den TL'ye dönüş olduğunu söylüyor.

Bankalar KKM'den dönüş için faizleri artırdı

Kamu bankaları TL mevduat faizlerinde yüzde 37-38 teklif ederken KKM'den dönen TL mevduatlarda ise faiz oranı yüzde 43'e kadar çıkıyor. TL mevduat faizlerinin yüzde 33'lerden başladığı özel bankaların bir kısmı yeni KKM girişlerini kapattı. Özel bankalarda KKM'den TL'ye dönen mevduatlar için faiz oranları ise yüzde 45'e kadar çıkıyor. Bu durumda ufak bir hesaplama yapacak olursak yüzde 33 faiz uygulanan 1 milyon TL'lik bir TL mevduat sahibi 3 aylık vadeyi seçtiğinde aylık 29 bin TL para alırken, KKM'den çıkarak TL mevduata parasını yatıran ve 3 aylık vadeyi seçen mudi 1 milyon TL'sine karşılık aylık olarak yaklaşık 38 bin TL alacak. Uzmanlar KKM'ye girerken kazananların çıkarken de kazanmaya devam ettiğini vurguluyor.

KKM'den çıkışlar yüzde 20'yi aştı

Bankacılık kaynakları Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkanların oranı yüzde 20'yi aşarken çıkan paranın önemli bir bölümünün döviz, altın ve hisse yatırımına gittiğini söylüyor. Kaynaklar KKM hesaplarından TL'ye dönüş oranlarının yüzde 8-9'larda kaldığını hala büyük bir bölümünün yani yüzde 70 civarında bir oranın KKM'de kalmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Kur korumalı mevduatlarda (KKM) geçen hafta yine geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre KKM büyüklüğü geçen hafta 20,3 milyar TL düşüşle 3,35 trilyon TL olarak kaydedildi. Önceki haftayla birlikte son iki haftada KKM'de düşüş 60 milyar TL'yi buldu. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 125,6 milyar dolar oldu.

"KKM'den kademeli çıkış öngörüyoruz"

KKM'den bir çıkış stratejileri olduğunu ve kademeli olarak gideceklerinin altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "KKM şu anda bir realitedir. Bu realiteden zamanla bir çıkış stratejisi ortaya koyacağız. Mevduat sahipleri müsterih olsun. Kendileri açısından herhangi bir önemli değişikliğe gitmeyeceğiz. Lira mevduatını cazip hale getirdiğimizde, ülkede makro finansal istikrarı kalıcı şekilde tesis ettikçe, rezervlerimizi güçlendirdikçe farklı bir strateji izleyebiliriz. Bugün itibarıyla KKM devam edecek. Dönemsel olarak birtakım konularda yönlendirme noktasında bankalar için makro ihtiyati bir çerçeve ortaya koyabiliriz." ifadelerini kullandı.

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