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Şanlıurfa'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 10:37, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 10:58
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Şanlıurfa'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ'nin Yolgider Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adreste yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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