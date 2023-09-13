GSB personel alım sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın büro personeli, destek personeli ve psikolog alım sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 10:41, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 10:42
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakanlık paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
GSB Ailesine Hoş Geldiniz!
Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.?
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır.??
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