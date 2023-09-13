GSB personel alım sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlık paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

GSB Ailesine Hoş Geldiniz!

Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır.??

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