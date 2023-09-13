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Aile Bakanından destek açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için verilen destekten bugüne kadar 58 bini aşkın öğrencinin yararlandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 10:58, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 11:01
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Aile Bakanından destek açıklaması

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ailesinden farklı ilde eğitim gören ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını, desteğin bu eğitim-öğretim yılında da süreceğini dile getirdi.

Geleceğin teminatı öğrencilerin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ettiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Öğrencilerimize 2023 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 750 lira olurken, şu ana kadar 10 milyon liralık kaynağı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteğimizden 58 bini aşkın öğrenci yararlandı."

Ulaşım desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız." ifadelerine yer verdi.

Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini aktardı.

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