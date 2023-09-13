Dolar/TL, 26,93 seviyesinden işlem görüyor

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 26,8860'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,9280'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 28,9430'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 33,5640'dan satılıyor.

Dün, günü 0,1 azalışla 104,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 104,7'de bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 1,0740 seviyesinden işlem görüyor.

Yatırımcıların ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını belirten analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade eden analistler, enflasyon verisi sonrası fiyatlamalarda değişiklik görülebileceğini bildirdi.

Analistler, enerji sektöründe bir süredir yaşanan arz endişelerinin bugünkü enflasyon verilerine de etki etmiş olabileceğini aktararak, aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 0,6 artış beklendiğini hatırlattı. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.