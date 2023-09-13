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İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1 artarak 125 bin 935 adet oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 11:32, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 11:39
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İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı

Geçen ay online mecralarda 360 bin 445 kurumsal ilan yayınlandı.

İlan sayısında geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 18 artış olurken, ilandaki araçların yüzde 35'i, yani 125 bin 935 adedi, satıldı. Satışlar, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yaklaşık yüzde 1 arttı. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

Bu yılın 8 aylık toplam rakamlara bakıldığında ise geçen sene aynı döneme göre ilan adedinde yüzde 5, satış adetlerinde yüzde 13 artış gerçekleşti.

2. el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 253 modeline ait 2 bin 23 varyantının 2010-2022 model yıllarındaki 122 bin 955 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, 2023 ağustos ayı 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,82 arttığı gözlemlendi.

- İkinci el elektrikli otomobil satışları 606 oldu

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, geçen ay en yüksek payı 74 bin 279 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 45 bin 143 satışla benzinli ve 4 bin 970 adetle oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin satış adedi 907, ikinci el elektrikli otomobil satışları da 606 oldu. Ağustos 2022'de 220 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı. Böylece ikinci el elektrikli otomobil satışları geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 171 artış gösterdi.

Ayrıca ağustos ayında satılan binek araçların yüzde 39,2'sini C segmenti araçlar oluşturdu. Geçen senenin ağustos ayı ile karşılaştırıldığında tüm SUV segment araçların satışlarının toplam binek araç içindeki payının arttığı gözlendi. SUV segmentinde, B-SUV'un payı yüzde 33, C-SUV'un payı yüzde 12, D-SUV'un payı yüzde 26 ve elektrikli SUV'un payı da yüzde 17 olarak kayıtlara geçti.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

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