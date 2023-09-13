Adana'da yasa dışı silah üreten 3 şüpheli tutuklandı

Adresteki şüpheliler Mahmut K. ile Cumali K, kardeşleri Cengiz ve Ramazan K. gözaltına alındı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler ruhsatsız 45 tabanca, 1 av tüfeği ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir adreste kurulan atölyede yasa dışı silah imalatı yapıldığını belirledi.

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