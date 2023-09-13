CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama"suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığına gönderdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 15:30, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 15:30
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama"suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığına gönderdi