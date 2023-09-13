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Noter onaylı sahte servis plakası üreten şebeke çökertildi: 19 gözaltı

İstanbul'da sahte servis plakası düzenleyen ve sahte barkodla gerçekmiş gibi işlem yapan şebekeye yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Yüklü miktarda vurgun yapan şebekenin, servis taşımacılığı yapmak isteyen vatandaşlara sahte "L" plaka üretip sattıkları, sahte plakaların belediye nezdinde kendilerine devredildiğine inandırmak için sözde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait sahte bir web sitesi yaptırdıkları anlaşılırken, belediyenin 110 milyon lira zarara uğratıldığı saptandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 12:09, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 13:11
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Noter onaylı sahte servis plakası üreten şebeke çökertildi: 19 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde yeni bir şebekeyi ortaya çıkardı.

Emniyet ekipleri, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçları ile ilgili olarak, servis taşımacılığı yapmak isteyen vatandaşlara sahte (L) plaka üretip satan şebekenin, sahte plakaların belediye nezdinde kendilerine devredildiğine inandırmak için sözde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait sahte bir web sitesi kurdukları anlaşıldı.

Noter, yönlendirmeli sahte karekodlar ile yanıltıldı

Bu yolla ağlarına düşürdükleri kişiler üzerinden gerçeğe aykırı devir-teslim işlemleri tesis ettikleri saptanan şebekenin, ayrıca denetimlerde de yine belediyenin kopya web sitesi olan "URL" adresine yönlendiren sahte karekodlar yaptırdıkları, sahte web sitesi ve sahte karekodlarla noterleri de yanıltarak sahte servis plakalarını yetkisiz kişiler adına noterde tescil ettirdikleri belirlendi. Söz konusu yöntemle sahte üretilen plakaların hileli şekilde kamu kurumu nezdinde resmiyete kavuşturulduğu ortaya çıkarılırken, bu şekilde şu ana kadar toplam 37 sahte "L" plakanın taşımacılık yaptığı anlaşıldı. Şebekenin, güncel enflasyon değerleriyle yaklaşık 12 milyon liralık vurgunu ortaya çıkarken, belediyeye ödenmesi gereken paranın şüphelilerin eline geçmesiyle de yaklaşık 110 milyon TL tutarında kamu zararı oluştuğu kaydedildi. Sahte "L" plakayla taşımacılık yapan kişilerin fahiş fiyat uygulamalarıyla vatandaşları da mağdur ettikleri tespit edildi.

Uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından yerleri ve kimlik bilgileri tespit edilen şebekeye yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. Erken saatlerde İstanbul, Adana, Kayseri, Yozgat, Rize, Kastamonu, Sivas ve Antalya'da yapılan zincirleme operasyonda haklarında soruşturma açılan 23 kişiden 19'u yakalanarak gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin üçünün başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Yakalanan dolandırıcılık şebekesinin 19 ferdi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlılar ile ilgili başlatılan sorgu ve tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

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