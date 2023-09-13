Bakan Yerlikaya: Son 3 ayda 258 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ankara90 Medya Buluşması' programında medya temsilcileri ile bir araya geldi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi

Başkanlığı'nda (GAMER) düzenlenen programda konuşan Bakan Yerlikaya, son 3 ay içerisinde yurtta meydana gelen terör, uyuşturucu, siber, kaçakçılık ve organize suçlar, asayiş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Son 3 ayda terör örgütlerine yönelik düzenlenen 43 bin 90 operasyonda 258 terörist etkisiz hale getirildi"

Son 3 ayda 250'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, bir terörist varsa müdahale ediyoruz. Teröre ve terörizme karşı mücadeleyi bir politika olarak kesintisiz sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Son 90 günde terör örgütlerine yönelik İHA'larımız, SİHA'larımız ve İKO'larımız 15 bin 640 saat uçuş gerçekleştirdi. Toplam 43 bin 90 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 40'ı teslim, 27'si ölü, 187'si sağ, 4'ü yaralı 258 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

"FETÖ'ye yönelik bin 294 operasyon yapıldı"

Farklı terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların detaylarını aktaran Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bu dönemde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 810'si şehir, 41 bin 66'sı kırsal olmak üzere 41 bin 865 operasyon yapıldı. Kırsalda gerçekleşen operasyonların 20'si büyük, 137'si orta, 40 bin 909'u küçük operasyonlardır. Gerçekleştirilen tüm operasyonlarda 214 terörist etkisiz hale getirildi, bin 299 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 312'si tutuklandı, 239'u hakkında adli kontrol kararı verildi. FETÖ'ye yönelik bin 294 operasyon yapıldı. Bin 955 şüpheli gözaltına alındı, 391 şüpheli tutuklandı. 333'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 260 operasyon yapıldı. 42 terörist etkisiz hale getirildi. 443 şüpheli gözaltına alınırken, bunların 106'sı tutuklandı. 66'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Sol terör örgütlerine yönelik 71 operasyon yapıldı. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şüpheli 104 kişiden 14'ü tutuklandı, 21'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi."

"37'si bombalı eylem olmak üzere 44 eylem engellendi"

40'tan fazla terör eyleminin engellendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bu dönemde 37'si bombalı eylem olmak üzere 44 eylem engellendi. Son 90 gündeki evlat nöbetlerindeki 4 bölücü terör örgütü mensubu daha teslim oldu, ailesine kavuşanların sayısı 46'ya ulaştı" ifadelerine yer verdi.

"Uyuşturucu ile mücadelede 5 bin 966 kişi tutuklandı"

Narkotik operasyonları ile ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu ile mücadelede 53 bin 929 operasyon düzenledik. 66 bin 13 şüpheli gözaltına alındı, 5 bin 966'sı tutuklandı. 2 bin 388'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi" şeklinde konuştu.

"Siber suçlarla mücadelede terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin 958 sosyal medya hesabı ile ilgili işlemler yaptık"

Siber suçlarla mücadele ile ilgili son 3 ayda 50 binden fazla sosyal medya hesabıyla ilgili incelemelerde bulunduklarını aktaran Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Siber vatanda hem güvenlik birimlerimizin kapasitesini artıracak planlamaları yapıyoruz hem de toplum farkındalığını artırmaya yönelik projelere ağırlık veriyoruz. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde son 90 günde terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin 958 sosyal medya hesabı ile ilgili işlemler yaptık. Tespit edilen 24 bin 539 kişiden 489'u gözaltına alındı, bunların 25'i tutuklandı. Bilişim sistemlerine yönelik 50 operasyon düzenlendi. 56 şüpheli gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı. Ödeme sistemlerine yönelik gerçekleşen 175 operasyonda 705 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 223'ü tutuklandı. Yasa dışı bahse yönelik 36 operasyon yapıldı. 191 şüpheli gözaltına alındı, 65'i tutuklandı. 'Çevrimiçi çocuk istismarı suçları'na yönelik 104 operasyonda 140 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 24'ü tutuklandı. Bot hesapları takibimiz büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Son 90 günde Twitter üzerinden 93 milyon 160 bin hesaptan 3 milyar 511 milyon paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 29,31'i bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplarıydı. Bot hesapların paylaşımlarının yüzde 40'ının olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi."

"Organize suç örgütlerine yönelik yapılan 92 operasyonda bin 767 şüpheli gözaltına alındı"

Bakan Yerlikaya, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili de, "Son 90 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 92 operasyonda bin 767 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 430'u tutuklandı, 203'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 5 bin 802 operasyonda 8 bin 72 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 119'u tutuklandı, 384'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

"Acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 421 bina enkazı tamamen kaldırıldı"

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"6 Şubat'tan bugüne AFAD Başkanlığımızca müdahale ve iyileştirme hizmetlerimizle ilgili depremin akut döneminde bireyselde 586 bin çadır, 350 çadır kentte ise 59 bin çadır olmak üzere toplamda 645 bin kurulu çadırda 2,5 milyon depremzedemize geçici barınma imkanı sağladık. Bunun yanı sıra, 1 milyon 188 bin 218 vatandaşımızı da tesislerde misafir ettik. Artık depremin akut dönemi bitti. Geçici barınma hizmetlerimiz konteyner kentlerde ve kira yardımı ile sürüyor. Bugün itibarıyla 185 bin 193 konteynerde 579 bin 393 vatandaşımız kalıyor. Bugüne kadar 327 bin 248 hanemize 6 milyar 276 milyon lira kira yardımı yapıldı. AFAD-Kızılay ortaklığı ile içerisinde aylık 3 bin lira yüklenen, marketlerde gıda ve benzeri alışveriş yapılabilen 'Esen Kart'ın kullanımına da geçildi. Deprem bölgelerindeki 11 ilimizde toplamda 50 bin 751 kart dağıtıldı. Her ay bunlara 3 bin TL para yüklemeye devam edeceğiz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızın deprem bölgelerinde görev yapan öğretmenlerimiz için AFAD Başkanlığımızdan talep ettiği 11 bin 76 konteynerin kurulumu tamamlandı, içleri donatıldı. Aynı şekilde diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızdan talep edilen 10 bin 119 konteynerin de kurulumu tamamlandı. Deprem bölgelerindeki 2 milyon 522 bin 294 binanın hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitleri sonrasında hak sahipliği süreci müracaatları devam ediyor. Komisyonlarımız kalıcı konut kurası öncesi hak sahipliği için titiz bir çalışma yürütüyorlar. Acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 421 bina enkazı tamamen kaldırıldı. Ağır hasarlı bina sayımız 201 bin 211, bugüne kadar 79 bin 711 ağır hasarlı binanın enkazı kaldırıldı. 43 bin 722 orta hasarlı binanın enkaz kaldırma çalışmalarına ağır hasarlı bina enkazlarının kaldırılması sonrası başlanacak."

"Ülkemizde toplam 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmen bulunuyor"

Türkiye'de barınan Suriyeliler ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, "Bugün itibarıyla ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 293 bin 934, ikamet izni ile kalanlar 1 milyon 213 bin 143, uluslararası koruma kapsamında kalanlar ise 290 bin 516 olmak üzere ülkemizde toplam 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmen bulunuyor" dedi.

"Operasyonlarımız sonucunda 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı"

Yurda kaçak yollarla giren kişilerle ilgili son 3 ayda icra edilen operasyonlarla ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, "Son 90 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik bin 285 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 2 bin 159 kişi yakalanırken, bunların 543'ü tutuklandı. 207 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarımız sonucunda 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 32 bin 563'ü sınır dışı edildi. Geri kalan diğer düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri ise devam ediyor. Vize, vize muafiyeti veya ikamet süresi biten 89 bin 396 yabancı ülkemizden ayrıldı. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla son 90 gün içinde 59 bin 145 kişinin sınırdan girişleri engellendi" ifadelerini kullandı.