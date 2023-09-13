Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor

Mamak'taki Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul binasının depreme dayanıksız olması nedeniyle Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne taşındı.



Derslik yetersizliği nedeniyle okulun kendi öğrencileri sabah, taşınan öğrenciler ise öğleden sonra eğitim görmeye başladı. Sabahçılar için ders zili saat 08.00'de çalarken, öğlenciler ise 13.30'da eğitime başlıyor. Ancak öğleden sonra eğitim gören öğrencilerin okul çıkış saati 21.45'i buldu. Okulun internet sitesinde yayımlanan ders programına göre 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri 20.55, 12'inci sınıflar ise 21.45'te okuldan çıkıyor. Akşam karanlığında okuldan çıkan öğrencilerden bazıları, kendilerini bekleyen velileri eşliğinde eve dönerken, bazıları da kendileri dönüyor.



VELİLER VE ÖĞRENCİLER TEPKİLİ



10'uncu sınıf öğrencisi kızı Sultan Akçakaya'yı (16) almak için okul önünde bekleyen Mehmet Akçakaya, iş çıkışı geldiğini söyleyerek, "Burası devlet okulu, yatılı okul değil. Saat olmuş 22.00. Ben bu saatte çocuğumu almaya geliyorum. Çocuğum kaçta eve gelecek, kaçta dersini yapacak, kaçta istirahatini edecek? Bunları da düşünmeleri gerekiyor. İki hafta içinde düzelmezse çocuğumu bu okuldan alacağım. Bu saatte buranın doğru düzgün otobüsü yok, dolmuşu yok" dedi.

Diğer öğrenciler ve veliler de duruma tepki gösterdi. Öğrenciler, eğitim öğretimin başladığı ilk gün de okulun önünden geçen yolu ulaşıma kapatarak, tepkilerini dile getirdi.



Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bunun üzerine sorunu çözmek için çalışma başlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki güçlendirme çalışmasının tamamlandığını, ancak binanın kaymakamlığa tahsis edildiğini, bu nedenle öğrencilerin bir hafta içinde yeni yapılan Mevlana Anadolu Lisesi'ne taşınacağını ve sorunun çözüleceğini söyledi.



'BİZE YENİ YAPILAN OKUL VERİLMİŞ'



Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Doğan da "Biz 1 sene idare ettik. Okulumuzun tadilatı tamamlandı. Bize teslim edilmesini beklerken, bina kaymakamlığa devredilecekmiş. Kaymakamlık binası da güçlendirilmek için tadilata girecekmiş. Bu nedenle lisemiz kaymakamlığa tahsis edilmiş. Bizden 1 sene daha idare etmemiz istendi. Çocuklar da bu durumu kabul etmedi. Bugün lise müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürü ile görüşmüş. Bize yeni yapılmış 5 katlı bir okul verildiğini söyledi. Ben de o binayı ziyaret ettim. Bina çok güzel ve temiz. Sadece ulaşım biraz problem olabilir. Onu da inşallah çözeceğiz. Kısa süre içerisinde yeni binamıza taşınacağız. Bize verilen yeni lisede de şu an eğitim alan öğrenciler var. Ancak bu herhangi bir sorun oluşturmuyor" diye konuştu.