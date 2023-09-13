Kim Milyoner Olmak İster'de para ödülü değişti
ATV ekranlarında yayınlanan bilgi - kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' bir milyon TL olan büyük ödül miktarını, 5 milyon TL olarak güncelledi.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 13:14, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 13:21
En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Yarışmada ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseldi.
ARTAN ÖDÜL MİKTARLARININ ARDINDAN YENİ PARA AĞACI ŞU ŞEKİLDE OLACAK;
1.Soru-2.000 TL
2.Soru-5.000 TL / BARAJ
3.Soru-7.500 TL
4.Soru-10.000 TL
5.Soru-20.000 TL
6.Soru-30.000 TL
7.Soru-50.000 TL BARAJ
8.Soru-100.000 TL
9.Soru-200.000 TL
10.Soru-300.000 TL
11.Soru-500.000 TL
12.Soru-1.000.000 TL
13.Soru-5.000.000 TL1 milyonluk soru ve cevabı