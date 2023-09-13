MİT tırları görüntülerinin yayınlanması davasında yeni gelişme

İstanbul'a suya zam yapıldı
İstanbul'a suya zam yapıldı
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kaymakamlık sınavı açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kaymakamlık sınavı açıklaması
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
Konut kredilerine sınır geliyor
Konut kredilerine sınır geliyor
GSB personel alım sonuçları açıklandı
GSB personel alım sonuçları açıklandı
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Depolarda kalan 150 bin ton zeytinyağı bozuldu!
Depolarda kalan 150 bin ton zeytinyağı bozuldu!
KKM'ye girerken kazanan çıkarken de kazanacak
KKM'ye girerken kazanan çıkarken de kazanacak
'Açık lise'de kafalar karışık: Öğrenciler ve veliler beklemede
'Açık lise'de kafalar karışık: Öğrenciler ve veliler beklemede
Cumhur İttifakı'nda beldelere kadar iş birliği gündemde
Cumhur İttifakı'nda beldelere kadar iş birliği gündemde
iPhone 15'in satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
iPhone 15'in satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
'23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır'
'23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

MİT tırları görüntülerinin yayınlanması davasında yeni gelişme

MİT Tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki yargılama, yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazandığı gerekçesi ile durduruldu. Diğer sanık Erdem Gül'ün ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 13:29, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 13:55
Yazdır
MİT tırları görüntülerinin yayınlanması davasında yeni gelişme

MİT Tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davaya açık oturum olacak şekilde başlandı. Mahkeme, daha önce yapılan duruşmaların kapalı oturum şeklinde yapıldığını ancak kapalı oturum yapma gereğinin ortadan kalktığını belirterek duruşmaların açık yapılmasına oy birliği ile karar verdi. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Erdem Gül ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

''Yargıtay'ın bozma kararını ağır bulmaktayım''

Duruşmada savunma yapan sanık Erdem Gül, ''Ben gazetecilik yapmaktayım. Yargıtay'ın bozma kararını ağır bulmaktayım. Bu sebeple eski hükümde direnilmesini talep ediyorum'' dedi. Mahkeme heyetince Yargıtay'ın bozma ilamına uyulduğu belirtilerek duruşmaya devam edildi.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Enis Berberoğlu hakkında kovuşturmanın devamı için TBMM Genel Kurulu tarafından dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik bir karar verilmesi gerektiğini belirtti. Savcılıkça açıklanan mütalaada, ''Söz konusu durumda kovuşturma şartı olduğu anlaşılmakla, sanık Enis Berberoğlu yönünden durma kararı verilmesine karar verilmesi, sanık Erdem Gül yönünden ise dosyasının ayrılmasına karar verilmesi talep olunur'' ifadeleri kullanıldı. Sanık Enis Berberoğlu'nun avukatları, müvekkillerinin durma kararı yönündeki mütalaaya katıldıklarını söyledi.

Berberoğlu hakkında durma kararı verildi

Kararını açıklayan mahkeme, milletvekili dokunulmazlığını kaybeden ancak sonradan tekrar milletvekili seçilen ve görevini sürdüren sanık Enis Berberoğlu hakkında dokunulmazlığını yeniden kazandığı gerekçesiyle yargılamanın durmasına hükmetti.

Dokunulmazlığın kaldırılması için yazı yazılacak

Heyet aynı zamanda, sanık Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesine de karar verdi.

Gül'ün dosyası ayrıldı

Mahkeme, sanık Erdem Gül'e ilişkin ise henüz mütalaa verilmemiş olması ve diğer sanıkla ilgili durma kararı verilmiş olmasını da dikkate alarak Gül'ün dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Bu Habere Tepkiniz