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TRT Haber kameramanı Berk Söylemez hayatını kaybetti

Edirne'de, trafik kazası sonucu ağır yaralanan Gazeteci Berk Söylemez, yoğun bakımda tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 13:27, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 13:30
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TRT Haber kameramanı Berk Söylemez hayatını kaybetti

TRT Haber'de kameramanlık görevinin yanı sıra Edirne Haber gazetesinde yazı işleri müdürlüğü de yapan 39 yaşındaki Berk Söylemez, 27 Ağustos Pazar günü elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken İlhami Ertem Caddesi'nde bir taksinin açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Burada 17 gündür yoğun bakımda tutulan Söylemez, dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.

Söylemez'in cenazesi yarın Eski Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu arada taksi şoförü R.Ö, soruşturmayı yürüten savcının talimatı sonrası gözaltına alındı.

- "Mekanı cennet olsun inşallah"

Edirne Valisi Yunus Sezer, sosyal medya hesaplarından Söylemez'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Söylemez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini mesajında "İlimizde Edirne Haber gazetesi yazı işleri müdürü ve TRT Haber kameramanı olarak görev yapan, basınımızın sevilen ismi Berk Söylemez'in trafik kazası nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görmekte iken vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Berk kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."

TRT Haber de sosyal medya hesaplarından Söylemez'in görüntülerinin yer aldığı videoyu "Berk'i kaybettik" mesajıyla paylaştı.

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