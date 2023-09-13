31 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
İstanbul Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 13:47, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 13:48
Cumhuriyet Mahallesi 1979 Sokak'taki bir sitede ikamet eden Gizem Özdemirci'ye (31) ulaşamayan kız kardeşi anahtarla kapıyı açarak içeriye girdi.
Ablasının yatakta hareketsiz yattığını gören N.G, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri Özdemirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Özdemirci'nin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.