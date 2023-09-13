31 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Mahallesi 1979 Sokak'taki bir sitede ikamet eden Gizem Özdemirci'ye (31) ulaşamayan kız kardeşi anahtarla kapıyı açarak içeriye girdi.

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