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Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru

Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları için 1 Eylül'de devreye alınan ara buluculuk mecburiyeti yoğun talep gördü. Son 10 günde 7 bin 651 başvurunun yapıldığı dikkat çekti. Başvurular ücretsiz alınırken, anlaşma durumunda ücret ödemesi yapılıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 14:20, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 14:30
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Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru

Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk dönemi 1 Eylül'de başladı. Devreye giren arabuluculuk sistemine yoğun talep geldi. Son 10 günde 7 bin 651 başvurunun yapıldığı açıklandı. Kiracı veya mülk sahibi bu süreci başlatabilirken, başvurularda herhangi bir ücret alınmıyor. Anlaşma sağlanması halinde bir ücret ödemesi yapılıyor.

Başvurular, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarından yapılırken, başvuran kişi neden başvuru yaptığını ve iletişim bilgilerini vererek form doldurarak süreci başlatıyor.

Başvurular ücretsiz alınırken, anlaşma sağlanması halinde 100 bin TL'ye kadar yüzde 6 şeklinde bir ücretlendirme bulunuyor. Anlaşma yapılan bedel üzerinden yüzde 6, yüzde 5 veya yüzde 4 gibi bir ödeme yapılıyor. Miktar yükseldikçe aşağı doğru inen oranlarla ücret ödemesi gerçekleşiyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Arabulucu Umut Metin, "1 Eylül tarihinden şu ana kadar arabuluculuk ile ilgili 8 bin 600 civarında bir başvuru olurken, bunun 7 bin 651'i kira uyuşmazlığı olarak dikkat çekti. Toplumda kira sorunlarını çözmek için arabuluculuk anahtar kurum olarak görülüyor. Kira sorunlarının sayısı yüksek, kira sorunlarına çözüm bekleyenlerin odak noktası ise arabuluculuk. Bu haliyle arabuluculuk daha da önemli bir noktaya oturmuş durumda" dedi.

Metin, sorunu yaşayan herhangi bir tarafın arabuluculuk sürecini başlatabileceğini belirterek, "Örneğin kiracı bu süreci başlatabilir. Kiracı bir uyuşmazlık yaşadığını düşünüyorsa, arabuluculuk bürosuna başvurabilir. Tam tersi olarak mülk sahipleri de kira konusunda yaşadığı sorunlardan dolayı talepte bulunabilirler" ifadelerini kullandı.

"Adliyelerdeki arabuluculuk bürolarından başvurular alınıyor"

Başvurunun yapılacağı yerlerde alternatifler söz konusu olduğunun altını çizen Metin, "Ancak ilk akla gelen yer ve bilinmesi gereken yer adliyelerdeki arabuluculuk bürolarıdır. Buradaki başvurular oldukça basittir. Başvuran kişi neden başvuru yaptığını ve iletişim bilgilerini vererek formu doldurur ve bu süreci başlatmış olur. Daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından bir arabulucu yönlendirmesi yapılır. Başka yöntemler de var. Tanıdığımız bir arabulucu varsa, kendisinin görevlendirilmesini talep edebiliriz" açıklamalarında bulundu.

Arabuluculuğun uygulama alanının geniş olduğunu hatırlatan Metin, "Örneğin ticari uyuşmazlıklarda, tüketici uyuşmazlıkları veya çalışan ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda uygulanabiliyor. Tarafların sözleşmeyle düzenleyebileceği her alanda uygulanabilir" dedi.

"Başvuru tamamen ücretsiz"

Metin, sözlerine şöyle devam etti: "Arabuluculuk zaman açısından sorunu çok hızlı bir şekilde çözmeyi sağlar. Yasal düzenleme gereği en geç 4 haftada kira sorunlarını çözme gibi bir hızdan bahsedebiliriz. Arabuluculuğa başvuru tamamen ücretsizdir. Ancak anlaşma sağlanması halinde 100 bin TL'ye kadar yüzde 6 şeklinde bir ücretlendirme bulunuyor. Anlaşma yapılan bedel üzerinden yüzde 6, yüzde 5 veya yüzde 4 gibi bir ödeme yapılır. Miktar yükseldikçe aşağı doğru inen oranlarla ücret ödemesi yapılır" diye konuştu.

Vatandaşların kira konusundaki sorunlarında arabuluculuğa yoğun başvurusunun toplumsal barış açısından arabulucuların üzerine ciddi bir yük olduğunu gösterdiğini aktaran Metin, vatandaşların arabuluculuk başvurularını yapmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

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