Arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi ameliyat edildi

İstanbul'a suya zam yapıldı
İstanbul'a suya zam yapıldı
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kaymakamlık sınavı açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kaymakamlık sınavı açıklaması
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
Konut kredilerine sınır geliyor
Konut kredilerine sınır geliyor
GSB personel alım sonuçları açıklandı
GSB personel alım sonuçları açıklandı
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Depolarda kalan 150 bin ton zeytinyağı bozuldu!
Depolarda kalan 150 bin ton zeytinyağı bozuldu!
KKM'ye girerken kazanan çıkarken de kazanacak
KKM'ye girerken kazanan çıkarken de kazanacak
'Açık lise'de kafalar karışık: Öğrenciler ve veliler beklemede
'Açık lise'de kafalar karışık: Öğrenciler ve veliler beklemede
Cumhur İttifakı'nda beldelere kadar iş birliği gündemde
Cumhur İttifakı'nda beldelere kadar iş birliği gündemde
iPhone 15'in satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
iPhone 15'in satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
'23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır'
'23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi ameliyat edildi

Yakınlarını ziyaret için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine gelen 2 kişiyle yaşanan tartışmadan sonra kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam, dün gece yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 14:53, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 15:34
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Sağlam'ın tedavisinin sürdüğü Farabi Hastanesi yoğun bakım servisine gelerek, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Usta, AA muhabirine, yaşanan olaydan dolayı sağlık camiası olarak büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Vakanın istenmeyen şekilde cereyan ettiğini belirten Usta, "Bugün öğrendiğimiz şekliyle de dün gece acilen ameliyata alınmış. İnşallah bu süreçleri atlatıp sağlığına kavuşacak, yine aramıza karışacak diye umut ediyoruz. Şu an için ameliyattan çıktığından dolayı kritik süreci devam ediyor. Yoğun bakım süreçleri devam ediyor. Bu 24 saatlik süreçten sonra inşallah daha net bir şey söyleyebilme imkanı olacaktır." diye konuştu.

Usta, şiddetin her türlüsüne "hayır" dediklerini vurgulayarak, ne tür olursa olsun, her kime, nerede, nasıl, hangi koşulda yapılırsa yapılsın şiddete karşı mücadele edeceklerini aktardı.

Şiddeti hiç kimsenin hak etmediğinin altını çizen Usta, şunları kaydetti:

"Fiziksel veya sözlü şiddetin hak edilmediğini düşünüyoruz, öyle inanıyoruz, öyle biliyoruz. Bizden hizmet alan vatandaşlarımızdan bu duyarlılığı bekliyoruz. Vatandaşımızın hizmetinde mücadele veren insanlarız, meslek örgütüyüz. Vatandaşımızın bize güvenmesini, onların hizmetinde azami gayret içerisinde olacağımızı ve olduğumuzu bilmesini istiyoruz."

Usta, hastanedeki diğer güvenlik görevlilerini de ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Olay

9 Eylül gecesi hastanenin acil servisindeki yakınlarını ziyarete gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıkmış, yaşanan arbedede hasta yakınlarından biri güvenlik görevlisi Sağlam'ın göğsüne fiziksel müdahalede bulunmuştu.

Arbede, polisin müdahalesiyle sonlandırılmış, Sağlam olaydan bir süre sonra kalp krizi geçirmişti. Kalbinin durduğu belirlenen Sağlam, sağlık personelinin müdahalesiyle yaşama döndürülerek tedavi altına alınmıştı.

Bu Habere Tepkiniz