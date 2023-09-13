Kadın okul müdürü öğrencinin ablası tarafından darp edildi
Bursa Orhangazi ilçesinde Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aysel Bağın makamında bir öğrencinin ablası tarafından darp edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 15:21, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 15:26
Alınan bilgiye göre, bir 9. sınıf öğrencisinin ablası Z.Y, müdür Bağın'ın makam odasına girdi. Z.Y. bir süre sonra Bağın'a hakaretler edip saldırdı. Odadaki müdür yardımcısının araya girmesine rağmen müdürü darbeden Z.Y. güçlükle buradan uzaklaştırıldı.
Orhangazi Devlet Hastanesinden darp raporu alan Bağın daha sonra Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne giderek Z.Y'den şikayetçi oldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya ile liseye giderek müdüre geçmiş olsun dileklerini iletti.
Diğer yandan, Orhangazi'deki eğitim sendikalarının temsilcilerinin yarın okul önünde saldırıyı protesto ederek basın açıklaması düzenleyeceği belirtildi.