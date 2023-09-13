KHK'lılar ile ilgili Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldikten sonra ilk basın buluşmasını gerçekletirdi.

Yerlikaya'nın toplantısına memurlar.net olarak iştirak ettik. Yerlikaya, toplantıda KHK'lıların iadesi ile ilgili gelen bir soruyu da cevapladı.

Bakan Yerlikaya, iade kararları ile ilgili şu sözleri söyledi...

HUKUK DEVLETİNİN GEREĞİNİ YAPIYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını uygulamak zorundayız. Mahkeme kararlarını uygulamama gibi bir durum olamaz. Algı operasyonlarına gerek yok. Hukuk devleti olmanın bir gereği olarak kararları uyguladık.

Edip Üzen

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