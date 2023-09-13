Gazeteci Güldem'in tehdit edilmesi meclis gündeminde

Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Gazeteci Bilal Güldem'in kendisine haber kaynağı tarafından gönderilen ve herhangi bir yorum yapmadan paylaştığı görüntüler nedeniyle bazı kişi ve gruplar tarafından hedef gösterilerek tehdit edilmesini, meclis gündemine taşıdı.

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı'na soru önergesi veren Doğan, Gazeteci Bilal Güldem'in 10 Eylül günü kendisine haber kaynağı tarafından gönderilen Kuran Nesli Platformu'nun Batman'da 7-10 yaş grubu çocuklara yönelik "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği çerçevesinde, onlarca çocuğun başlarında takke ile sokaklarda dolaştırıldığı videonun Twitter hesabından yorumsuz paylaşması üzerine, bazı kişi ve gruplar tarafından hedef gösterilerek tehdit edildi. Gazetecinin herhangi bir yorum yapmadan paylaştığı görüntüler kendisi tarafından çekilmediği gibi, görüntülerin çekildiği aracın içerisinde de yer almamıştır. Diyarbakır'da işe ve eve dönerken kullandığı yol güzergahı sosyal medyada paylaşılarak, çok sayıda hakaret ve küfre maruz kalan Bilal Güldem açık hedef haline getirilmiştir dedi.

Çok sayıda gazeteci ve gazeteci meslek örgütünün maruz kaldığı baskı, tehdit ve şiddetin her geçen gün artmakta olduğunu söyleyen Doğan, bu konuda güdülen cezasızlık politikasının Bilal Güldem gibi diğer meslektaşlarını tehdit edenleri de cesaretlendirmektedir dedi.

Gazetecilik faaliyeti suç değildir!

Son olarak Doğan, yıllardır mesleğini doğru habercilik ve gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak ilkesiyle yapan MA'nda editör olarak çalışan gazeteci Bilal Güldem'in, aralarında bir avukatın da olduğu tespit edilen sosyal medya kullanıcıları tarafından hedef gösterilmesine yönelik tüm tedbirlerin alınması ve can güvenliğinin sağlanması gerekir ifadesini kullandı.

Doğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti;

1. Bilal Güldem, 12.09.2023 tarihinde avukatı Resul Temur aracılığıyla kendisini tehdit eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Gazeteciye yönelik saldırının kamu vicdanında bir şüphe kalmayacak şekilde soruşturulması için Bakanlığınız görev ve yetkilerini en hızlı şekilde kullanıp bu sürecin takipçisi olacak mıdır?

2. Gazeteci Bilal Güldem'i sosyal medya hesapları üzerinden hedef gösteren/tehdit eden kişilerin kimliklerinin tespiti, organize olup olmadıklarının ortaya çıkarılması ve cezalandırılmalarına ilişkin soruşturma başlatıldı mı?

3. Söz konusu kişilerin sosyal medya hesapları incelendiğinde tek bir kaynaktan organize bir biçimde hareket ettikleri ihtimali güçlenmektedir. Bu kişilerin dayandığı herhangi bir siyasal yapı, parti ya da örgütlü bir güç var mıdır? Bakanlığınız nezdinde bu konuya dair bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa neden hala beklenmektedir?

4. Gazeteci Bilal Güldem'in can güvenliğinin sağlanması için hangi önlemler alındı?

5. Gazeteci Bilal Güldem'in, mesleğini yaparken tehdit edilmesi, açık kimliğinin ve adreslerinin sosyal medya hesaplarından yayınlanarak hedef haline getirilmesi kişi temel hak ve özgürlüklerinin ihlalidir. Halkın haber alma hakkını gözeten ve hakikati olduğu gibi kamuoyuyla paylaşarak mesleklerini icra eden gazeteciler neden "olağan şüpheli" muamelesi görmektedir?

6. Pek çok benzer örneği daha önce de yaşanan, gazetecilerin mesleki faaliyetlerini yaparken tehdit edilmelerinin önlenmesi amacıyla Bakanlığınız bir girişimde bulunmuş mudur?