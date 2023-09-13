İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kaymakamlık sınavı açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldikten sonra ilk basın buluşmasını gerçekletirdi.

Yerlikaya'nın toplantısına memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen katıldı.

Yerlikaya toplantıda Kaymakamlık sınavına ilişkin açıklama yaptı. Kaymakamlık sınavı için 2024 yılını işaret etti.

Memurlar.net olarak Bakan Yerlikaya'nın cevabından, 2023 yılı için Kaymakamlık sınavının olmayacağını. Fakat 2024 yılı için bir hazırlığın olduğunu yorumladık.