Prof. Dr. Özden'den yapı stoku uyarısı

İYİ Parti'den yerel seçim kararı: 81 ilde aday belirlenecek
İYİ Parti'den yerel seçim kararı: 81 ilde aday belirlenecek
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
İstanbul'a suya zam yapıldı
İstanbul'a suya zam yapıldı
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kaymakamlık sınavı açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kaymakamlık sınavı açıklaması
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
Konut kredilerine sınır geliyor
Konut kredilerine sınır geliyor
GSB personel alım sonuçları açıklandı
GSB personel alım sonuçları açıklandı
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Depolarda kalan 150 bin ton zeytinyağı bozuldu!
Depolarda kalan 150 bin ton zeytinyağı bozuldu!
KKM'ye girerken kazanan çıkarken de kazanacak
KKM'ye girerken kazanan çıkarken de kazanacak
'Açık lise'de kafalar karışık: Öğrenciler ve veliler beklemede
'Açık lise'de kafalar karışık: Öğrenciler ve veliler beklemede
Cumhur İttifakı'nda beldelere kadar iş birliği gündemde
Cumhur İttifakı'nda beldelere kadar iş birliği gündemde
iPhone 15'in satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
iPhone 15'in satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Prof. Dr. Özden'den yapı stoku uyarısı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden, "Bundan sonra oluşturacağımız yapı stokunu gerçekten 24 saat sonra deprem olacak gibi oluşturmamız lazım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 16:47, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 16:51
Yazdır
Prof. Dr. Özden'den yapı stoku uyarısı

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Deprem Araştırma Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden, Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Senato Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya geldi.

Rektör Levent, burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle enstitünün resmileştiğini ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Enstitünün depremle ilgili çalışmaların yapılacağı bir yer olacağını ifade eden Levent, "Depreme karşı binalar yapı stoku nasıl olmalı, deprem öncesi ve sonrası nasıl planlamalar yapılmalı şeklinde bir çok değerli çalışmalar yapacak. Buranın alt yapısı bir miktar hazırdı." dedi.

Enstitü hakkında yapacakları ile ilgili sunum yapan Prof. Dr. Şevket Özden ise Erzincan'ın Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer aldığını, basın mensubundan yöneticilere herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Bingöl Yedisu fay hattının hareketliliği ile ilgili soruyu yanıtlayan Özden, "AFAD'ın verilerini sürekli takip eden bir insanım, burada o fayın harekete geçme ihtimalinin var olduğuna inanıyorum. O fay harekete geçtiği zaman benim şehrimi etkileyeceğinin de farkındayım. Onun için söylüyorum. Bundan sonra ki oluşturacağımız yapı stokunu gerçekten 24 saat sonra deprem olacak gibi oluşturmamız lazım." diye konuştu.

"Bu devlet hangimizin yarasını sarsın?"

Yapılması gereken çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Özden, şunları kaydetti:

"Kitabın ortasından konuşmak istiyorum. Çünkü bıktım artık. Gördüğüm bütün depremlerde problem, benim gibi mühendislerin yaptığı hatalar ya da halkımın sadece ve sadece rant için attığı adımlardan oluşuyor. Sonrada kalkıp diyoruz ki 'devlet bizi kurtarsın, yaramızı sarsın.' Bu devlet hangimizin yarasını sarsın? Önce yarayı oluşturmayacak adımları lütfen atalım. Ondan sonra da devlete diyelim ki 'gel arkadaş benim yaramı sar.' Bakıyorsun mühendislik uygulamaları uygulama değil, betonla ilgili problemlerimiz hat safhada, donatıyı uygulayan demirci ustalarımızın hiç bir eğitimi yok, mühendislerimiz gidip sahada imalatları kontrol etmiyor. Bina yıkılıyor 'devlet nerede?' Devlet benim, devlet sizsiniz, devlet oradaki binayı yapan insan. Benim altında bir tane 12 yaşında araba var. Şehirlerarası yolda 180 kilometre hızla gidersem halim ne olur? Ayağımı frene attığım zaman tutmayacak, bunu bile bile 180 yapıyorsam artık 'devlet nerede' diye sormanın anlamı var mı?"

Bu Habere Tepkiniz