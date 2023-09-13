Amasya'da yoldan çıkıp savrulan yolcu otobüsündeki 1 kişi yaralandı

Osman Garipoğlu (63) yönetimindeki 34 EHE 428 yolcu otobüsü, Samsun-Ankara karayolu Tüneller mevkisinde yoldan çıkarak savruldu.

Kazada, Muğla'nın Bodrum ilçesine giden ve 14 yolcu bulunan otobüsteki yolculardan Beren Ç. hafif yaralandı.

Beren Ç. 112 Acil Sağlık ekibince Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.