Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 17:59, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9020
|26,9030
|26,9370
|26,9380
|Avro
|28,8230
|28,8240
|28,9020
|28,9030
|Sterlin
|33,5060
|33,6230
|33,5630
|33,6800
|İsviçre Frangı
|30,0980
|30,2490
|30,0810
|30,2320
|ANKARA
|ABD Doları
|26,8720
|26,9520
|26,9070
|26,9870
|Avro
|28,7830
|28,8630
|28,8620
|28,9420
|Sterlin
|33,4460
|33,6560
|33,5030
|33,7130