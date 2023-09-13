İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına İsa Barış seçildi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanlığına MEB Başmüfettişi İsa Barış seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 20:01, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 20:03
İLKSAN Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9 Eylül 2023'te 81 il merkezini temsilen 220 temsilcinin katılımıyla 9. Dönem 2. Olağan Genel Kurul toplantısının yapıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, toplantıda yönetim kurulu üyeliğine seçilen Ankara İl Temsilcisi İsa Barış'ın, bugünkü ilk olağan yönetim kurulu toplantısında İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiği belirtildi.
İLKSAN Denetleme Kurulu Başkanlığına ise İLKSAN Antalya İl Temsilcisi Sınıf Öğretmeni Mustafa Göksu'nun seçildiği bildirildi.