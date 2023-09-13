Çalışma Bakanı Işıkhan, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sincan Hizmet Merkezini ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti.

Bilgisayarın başına geçen Işıkhan, iş ve meslek danışmanlarından İŞKUR'a başvuruların nasıl yapıldığına dair bilgi aldı.

Daha sonra Sincan Belediyesini ziyaret eden Işıkhan, binanın girişinde engelli bir vatandaş ile sohbet etti. Işıkhan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile bir araya geldi.

Sincan Birinci Organize Sanayi Bölgesinde Hidromek Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Işıkhan, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek fabrikayla ilgili bilgi aldı.

Fabrikayı gezen ve çalışanlarla sohbet eden Işıkhan, koltuğuna geçtiği paletli ekskavatörü çalıştırdı, ardından staj yapan lise öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Işıkhan, daha sonra Hidromek Akademi binasının temel atma törenine katıldı.