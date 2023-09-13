Sakarya'da bisikletten düşen kişi yaşamını yitirdi

Durumu fark edenlerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde, Bayrak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Fatih Mahallesi'nden çarşı merkezine seyir halindeki Hasan Bayrak (57), henüz belirlenemeyen nedenle bisikletten düşerek kafasını yere çarptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net