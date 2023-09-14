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5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

14 Eylül 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 02:36, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 04:26
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5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/395

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju BİLGİÇ,

- Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent BİLGEN,

- Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp DENKTAŞ,

- Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker KILIÇ,

- Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp IŞIKLI, atanmıştır.

13 Eylül 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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