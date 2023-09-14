5 ülkeye büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
14 Eylül 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 02:36, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 04:26
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/395
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju BİLGİÇ,
- Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent BİLGEN,
- Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp DENKTAŞ,
- Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker KILIÇ,
- Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp IŞIKLI, atanmıştır.
13 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI