Son söz Erdoğan'da: Emekliye 5 bin liralık '100. yıl ikramiyesi'

AK Parti emekli vatandaşlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel ikramiye verecek.

Genel Merkez'de önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında ana gündem maddelerinden biri, sayıları 15 milyonu bulan emeklilerin yaşadığı sıkıntı oldu. Edinilen bilgilere göre, toplantıda parti kurmayları, sahada emekli vatandaşların geçinememekten şikayet ettiğini, maaşlarda iyileştirme yapılması yönünde çok sayıda talep aldıklarını dile getirdi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına emeklilere 100. Yıl İkramiyesi verilmesi için çalışma başlatması talimatını ilettiği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı ile koordineli bir çalışma yapıldıktan sonra rakamın belirleneceği, üzer ...

EMRAH ÖZCAN-