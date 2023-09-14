Açık lisede umutlu bekleyiş: Eğitimciler 'yasak ve kısıtlama çözüm değil' diyor
Milli Eğitim Bakanlığı açık liselerle ilgili yol haritasını açıklamadı. Uzmanlar, "çocuklarını dini kurslara göndermek isteyenlerin, çalışmak zorunda olanların hassasiyeti dikkate alınmalı" tavsiyesinde bulunurken, Doç. Dr. Mustafa Şeker "Sınırlama gelirse açık liseye devam etmeyenlerin oranı yüzde 5 ise yüzde 25'e çıkar. Devlet çocukları sisteme dahil edecek yerde dışına itmeye çalışıyor. Yasak ve kısıtlama çözüm değil" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığının, açık liselere geçişi zorlaştırmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. Bakanlığın uygulamanın nasıl olacağı yönünde açıklama yapmaması kafaları karıştırırken, yönergenin yakın zamanda duyurulacağı öğrenildi. Öğrenciler ve veliler, makul çözüm umudunu koruyor. Uzmanlara göre, asıl tartışılması gereken açık öğretim değil, liselerdeki eğitimin kalitesi.
DEVLET SUÇU KENDİNDE ARAMALI
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden eğitim bilimci Doç. Dr. Mustafa Şeker, şunları söyledi:
"Yasak ve kısıtlama çözüm değil. Türkiye'nin sosyolojisi ve kültürü bu tür değişimleri kaldırmaz. Millet çok ciddi rahatsız. Biz beğensek de beğenmesek de okulun çocuğa bir şey kazandırmadığına yönelik toplumda bir kanaat var. Karma sistemi istemeyen insanların sayısı da az değil. Uzaktan eğitim dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor.
ESMA ALTIN