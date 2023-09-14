Ev fiyatına tadilat! İthal malzeme ve usta fiyatları uçtu

İşçilik ve inşaat maliyetlerine gelen zamlardan sonra ev dekorasyon fiyatları uçtu. Bugün evini tadilat ile yenilemek isteyenler neredeyse evin yarısı kadar para harcıyor. Sadece 10 metrekarelik bir banyo yenileme için 75 bin lira fiyat veriliyor. Banyo dekorasyonunun metrekaresi 7.500 liraya tekabül ediyor.

Yapılacak olan işlemler arasında; yıkım söküm işleri, hafriyatın atılması, eski fayansların sökülmesi, elektrik tesisatı ve su tesisatı yenilenmesi, sıhhi tesisat, duşakabin, banyo dolapları montajı, klozet yapılması, havlupan yapılması gibi işlemler yapılıyor. Daha modern ve teferruatlı bir banyo talep edilirse rakam çok daha yükseğe çıkıyor.

USTA YEVMİYELERİ ARTTI

Mutfak tadilatı içinde yüksek faturalar çıkıyor. Örneğin 15 metrekare bir mutfağın dolapları ile birlikte komple yenilenmesi 60 bin lirayı geçiyor.

KAAN ZENGİNLİ-