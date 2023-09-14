Tarladan kapıya: Sebze meyvede fiyatlar arttı, üretici eve servise başladı

Uzun yıllardır devam eden tarla ve market fiyatları arasındaki uçurum son 2 yıldır zirve yaptı. Üreticiden çıkan 4 liralık domatesin markette 20 liraya kadar satılması vatandaşı isyan ettirdi.

Üreticiler marketlerin fahiş kar ile satış yaptığını iddia ederken, marketçiler ise aradaki farkın; halci ve komisyoncular, akaryakıt ücretleri, paketleme maliyetleri, kiralar ve işçilikten kaynaklandığını söyledi. İlgili bakanlıklar ise piyasada fahiş fiyatlı ürün satan yüzlerce işletmeye milyonlarca lira ceza kesti. Ancak tüm bu yaşananlar da fiyatları düşürmedi.

Hal böyle olunca üreticiler aradaki tüm işletmeleri çıkararak vatandaşa taze meyve sebze tedarikine yöneldi. Özellikle İstanbul'a yakın (Çatalca, Arnavutköy, Tekirdağ) il ve ilçelerdeki üreticiler kapıya teslim hizmetine başladı.

KAAN ZENGİNLİ-