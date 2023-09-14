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60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2B araziler ile hazine arazileri için çalışmalarını sürdürüyor. 2B kapsamında 923 bin hak sahibi tapusuna kavuşurken, 2B arazilerinin satış bedeli ise 19 milyar lirayı buldu. 2023-2025 döneminde toplam 60 bin vatandaşın daha tapularına kavuşması sağlanacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 09:15, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 09:54
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60 bin kişinin mülkiyet sıkıntısı çözülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kira fiyatlarının düşmesi için Hazine arazilerini imara açacaklarını söylemesinin ardından, taşınmazlarla ilgili çalışmalar hızlanırken Bakanlığın, mülkiyet sorunlarının çözülmesi amacıyla hem orman vasfını kaybeden 2B araziler, hem de Hazine arazileriyle ilgili çalışma yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; vatandaşların Hazine ile olan mülkiyet sorunlarının çözülmesi amacıyla yürütülen satış faaliyetleri kapsamında 2023-2025 döneminde toplam 60 bin vatandaşın daha tapularına kavuşması sağlanacak.

2B ARAZİLERDEN 19 MİLYAR LİRALIK GELİR

2B kapsamındaki taşınmazların satış işlemleri devam ediyor. 2B kapsamında 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 923 bin hak sahibine yaklaşık 644 bin taşınmaz satıldı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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