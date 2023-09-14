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AK Parti'de kongre teması belirlendi: Hep yeni hep ileri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 7 Ekim'de yapılacak kongre hazırlıklarını ele aldı. Kongrenin ana sloganı ve teması, "Türkiye İçin Hep Yeni, Hep İleri" olarak belirlendi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 08:25, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 08:26
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AK Parti'de kongre teması belirlendi: Hep yeni hep ileri

Kongrede bunun yanı sıra "Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı" ile "Türkiye Yüzyılı için hazırız, kararlıyız" sloganları kullanılacak.

4. Olağanüstü Kongre için gün sayan AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK'da kongre hazırlıkları gözden geçirildi. Önceki gün mevcut üyeleriyle 7 Ekim'deki kongre öncesinde son kez toplanan MYK'da kongre hazırlıkları, tema ve kamp konuları gündeme geldi. Kongrenin ana slogan ve teması, "Türkiye İçin Hep Yeni, Hep İleri" olarak belirlendi. Kongrede bunun yanı sıra "Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı" ile "Türkiye Yüzyılı için hazırız, kararlıyız" sloganları kullanılacak.

DAVETLİ LİSTESİ GENİŞ

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenmesi beklenen kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderilmesi bekleniyor. Eski bakanlar, milletvekilleri ile üyelik bağı devam eden parti kurucuları ve parti kurullarının eski ve mevcut üyeleri de çağrılacak. Kongreye yabancı konuklar da davet edilecek. Yurt dışından çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılması öngörülüyor.

Bağımsızlık aşkıyla kazanıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

ASIM MUNİR VE EL-BURHAN'I KABUL ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asım Munir'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Erdoğan daha sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

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