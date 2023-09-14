Okul servislerine yönelik inceleme: Sahte L Plaka vurgunu

Noterde plaka devri için okutulan karekodun sahte web sitesine yönlendirme yaparak plakanın devrinin gerçekleştirildiği belirlendi.

İstanbul'da servis taşımacılığı yapmak isteyen vatandaşlara sahte "L" plaka basıp satan çeteye operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okullar açılmadan önce fahiş fiyat uygulayan okul servislerine yönelik incelemede, bazı araçlardaki "L" plakaların sahtecilik yapılarak alındığını belirledi. Tespit üzerine çalışma başlatan Mali Şube Yolsuzluk Bürosu ekipleri, "L" plakaları satan çetenin izine ulaştı.

İŞ BİRLİKÇİ İBB'DE

Polis ekipleri, çetenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) aitmiş gibi kurduğu "apps.ibb.gov.tr" adlı internet sitesi üzerinden "L" plaka için başvuru topladığını belirledi. Plaka almak isteyen vatandaşların bu siteden başvuru yaptığı, sonrasında da ücret yatırıp plaka aldıkları ortaya çıktı. Çetenin kullanımda olmayan boştaki "L" plakaların bilgilerini İBB'deki işbirlikçiden öğrendiği, plaka bilgilerini sahte internet sitesine yüklediği belirlendi.

SAHTE KAREKOD

Çetenin başvuru yapıp plaka alan vatandaşlara plakaları basıp teslim ettiği, sonra da işlemlerin resmi görünmesi için sahte internet sitesi üzerinden plakaların devredilmiş gibi gösterildiği tespit edildi. Çetenin sahte evraklar üzerinden sahte karekod ürettiği, bu karekodla noterlerin bile aldatıldığı ortaya çıktı. Noterde plaka devri için okutulan karekodun sahte web sitesine yönlendirme yaparak plakanın devrinin gerçekleştirildiği belirlendi.

110 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

Çalışmayı derinleştiren ekipler, plaka alan bazı servis sahiplerinin dolandırıldıklarını anladığını, fakat plakaya ödediği ücreti çıkartmak için sahte plakayla servisçilik yaptığını da ortaya çıkarttı. Çetenin 37 sahte "L" plakadan 12 milyon lira gelir elde ettiği, İBB'ye ödenmesi gereken paranın şüphelilerin eline geçmesiyle de yaklaşık 110 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. 8 ilde düzenlenen operasyonda 19 çete üyesi gözaltına alındı.

Şahin Şen